Tanker, ki ga je po trčenju zajel ogenj, prevažal letalsko gorivo

V Severnem morju pred jugovzhodno obalo Velike Britanije sta danes trčila tanker in tovorna ladja. Po trčenju je na tankerju izbruhnil požar. Na prizorišče nesreče so napotili ekipe reševalcev, tudi gasilska plovila. Po podatkih britanskega BBC so po trčenju plovil na kopno prepeljali več kot 30 ljudi, njihovo stanje pa ni znano.

Britanska obalna straža je sporočila, da so klic na pomoč prejeli nekaj pred 10. uro po krajevnem času (11. uro po srednjeevropskem) in da incident še traja. Kot je še navedla, v obsežni reševalni operaciji sodelujejo helikopter obalne straže, letalo, reševalni čolni iz štirih mest in plovila, ki so bila v času trčenja v bližini. Za zdaj ni znano, ali je trčenje plovil zahtevalo žrtve.

Vzrok incidenta še ni znan

Na posnetkih, ki jih je objavil BBC, je videti, kako se s prizorišča dviguje gost dim in plameni. Po poročanju britanskih medijev je po trčenju plovili zapustilo več ljudi.

Trčila sta tanker Stena Immaculate, ki pluje pod zastavo ZDA, in tovorna ladja Solong, ki pluje pod portugalsko zastavo. Švedska družba Stena Bulk je potrdila, da je lastnik tankerja, vpletenega v nesrečo, in dodalo, da ga upravlja pomorsko podjetje Crowley s sedežem v ZDA.

Vzrok incidenta še ni znan, pomorski inšpektorji zbirajo dokaze, povezane s trčenjem. Iz podatkov na spletni strani Marine Traffic, na kateri je mogoče slediti plovilom, je razvidno, da je tovorna ladja trčila v tanker, ki je bil zasidran pred obalo blizu mesta Hull.

Tanker je priplul iz Grčije, v podjetju Crowley pa so potrdili, da je v času trčenja prevažal letalsko gorivo. Po poročanju medijev je 183 metrov dolgo plovilo, zgrajeno leta 2017,eden od desetih tankerjev v programu ameriške vlade, namenjenem oskrbi vojske v času spopada ali izrednih razmer in ga lahko ameriška vojska hitro aktivira.

140-metrska tovorna ladja je bila medtem na poti iz škotskega pristanišča Grangemouth v Rotterdam na Nizozemskem. Ladja je bila zgrajena leta 2005, nanjo pa lahko naložijo 9500 ton tovora.

Po podatkih BBC, ki se sklicuje na vodjo bližnjega pristanišča, so po trčenju ladij na kopno prepeljali 32 ljudi. Med njimi so tudi vsi ljudje s tankerja. Po navedbah podjetja Crowley jih je več kot 20, vsi pa so na varnem. Stanje ostalih ni znano.

Na Otoku se bojijo okoljske škode po trčenju plovil. Organizacija za varstvo okolja Greenpeace v Združenem kraljestvu je sporočila, da pozorno spremlja poročila o incidentu. Za nemško tiskovno agencijo dpa so pojasnili, da bo obseg posledic od več dejavnikov, med drugim od vrste in količine goriva, ki ga je tanker prevažal, goriva v obeh ladjah in od tega, koliko ga je izteklo v vodo. Vpliv razlitja nafte je močno odvisen tudi od vremenskih razmer, je dejal predstavnik Greenpeacea.