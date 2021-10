Laserski žarek poškodoval pilota helikopterja

S policijske uprave Ljubljana so sporočili dodatne informacije o sredinem protestu. Policisti so zaznali 164 kršitev zakona o javnih zbiranjih in 166 kršitev zakona o javnem redu in miru (večinoma gre pri obeh zakonskih podlagah za iste kršitelje), eno kršitev zakona o osebni izkaznici, eni osebi so zasegli prepovedano drogo in eni solzivec. Prav tako sta bili zaznani dve kršitvi cestnoprometnih predpisov in ena kršitev iz pristojnosti drugih prekrškov.

Poleg tega so zaznali osem kaznivih dejanj. Gre za kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, napadov na uradne osebe in preprečitve uradnih dejanj. »Med navedenimi kaznivimi dejanji preprečitve je tudi primer, ko so neznani storilci na Trgu republike proti policijskemu helikopterju usmerili laserski žarek, ki pa za varnost letalskega prometa predstavlja hudo nevarnost, zaradi načina razpršitve tovrstnih žarkov v zrakoplovu in posledično temu nevarnost za poškodbe oči posadke. V konkretnem primeru je eden izmed pilotov utrpel poškodbe očesa in je iskal zdravniško pomoč, stopnja njegovih poškodb pa še ni znana,« so zapisali pri policiji.

V času protesta so skupno pridržali 27 oseb, a so vse po preteku razlogov izpustili. Policisti so poleg fizične sile zaradi obvladovanja in odrivanja množice uporabili ščite, specialno oklepno vozilo (z ograjo), plinski razpršilec, konjenico in službene pse. Med izvajanjem pooblastil sta bila poleg pilota lažje poškodovana še dva policista. O poškodbah protestnikov do zdaj niso seznanjeni.

Ob zaključku protesta je v križišču Šubičeve in Slovenske ceste do policistov pristopila oseba s hudimi zdravstvenimi težavami (ki sicer niso bile povezane s protesti), policisti pa so osebi takoj zagotovili nujno medicinsko pomoč.