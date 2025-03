Letalo skušal ukrasti leta 2021, sojenje pa še kar ni steklo

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so zoper Iztoka Šketo s Kozjanskega avgusta 2021 policisti spisali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja poskusa velike tatvine – poskušal naj bi namreč ukrasti letalo – in je oktobra istega leta tožilstvo zoper njega tudi že vložilo obtožnico, sojenje še kar ni steklo.

Krivdo je na predobravnavnem naroku zavrnil že pred tremi leti, a se zadeva ne premakne nikamor.Tretjega avgusta 2020 okoli dveh zjutraj so mirno noč v Imenu, naselju v občini Podčetrtek, prekinili zvoki letalskega motorja, ki so prihajali s tamkajšnjega letališča. Slišati jih je bilo mogoče tudi na mejnem prehodu, saj je ta od Obsoteljskega aerokluba Imeno oddaljen le dobrih 500 metrov.

Zvoki so tako prišli tudi do policistke, ki je tiste noči varovala slovensko-hrvaško državno mejo. O tem je takoj obvestila patruljo PP Šmarje pri Jelšah, ta je odšla na kraj dogodka in na vzletni stezi našla odprto zapuščeno lahko letalo. Policisti so, kot so takrat še povedali na PU Celje, pri pregledu hangarja ugotovili, da so bila vhodna vrata nasilno odprta. Policijska preiskava je stekla takoj.