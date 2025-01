Ljubljančan v središču prestolnice izstrelil več nabojev

Sedemindvajsetletni Ljubljančan je danes zgodaj zjutraj v strogem centru prestolnice izstrelil več nabojev. Eden je zadel pročelje objekta, ki sicer ni zaščiten kot kulturna dediščina, in povzročil škodo, so za STA povedali ljubljanski policisti. Moškega so izsledili v bližini in mu zasegli orožje.

Pridržali so ga za nujno potreben čas, po poteku razlogov za pridržanje pa ga izpustili. Na pristojno državno tožilstvo bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.