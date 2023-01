Madoletnik z nožem do smrti zabodel mater

V nadaljevanju preberite:

Eno od sicer zelo mirnih in urejenih naselij na območju Škofje Loke je v torek zvečer pretresla tragedija, ki je tamkajšnji stanovalci še dolgo ne bodo pozabili. »Zame je to tak šok, da vam ne morem povedati. Ko me je njegova babica poklicala in mi povedala, kaj se je zgodilo, sem mislila, da me bo kap. Vsi doma so se res zelo dobro razumeli, nikoli ni bilo nič narobe,« nam pripoveduje ženska, ki živi v neposredni bližini doma, kjer je usodnega večera v hudih bolečinah umirala po naših podatkih 54-letna domačinka. Kmalu se je izkazalo, da ji je sodil njen skoraj že polnoletni sin.