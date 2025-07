Nova stopnja vojne na Bližnjem vzhodu

V nadaljevanju preberite:

Sedanja kriza na Bližnjem vzhodu je dosegla tretjo stopnjo. V prejšnjih dveh je bila pobuda na strani Izraela in nato Združenih držav. Zdaj je pobuda prešla na Iran.

Če povzamemo: V prvi fazi je Izrael zaradi zaskrbljenosti, da se je Iran močno približal razvoju jedrskega orožja, napadel iranske vojaške objekte, jedrske naprave in vodilne ljudi. Izraelske vlade, ki se je po napadu Hamasa 7. oktobra bolj izogibala tveganju, ni več omejeval strah pred povračilnimi ukrepi oslabljenih iranskih posrednikov ali pred iransko obrambo, ki jo je Izrael prav tako oslabil.

Drugo stopnjo vojne so začele ZDA, ki so napadle tri objekte, pomembne za iranski jedrski program. Bombniki stealth B-2 so nad kompleksoma za bogatenje urana v Fordu in Natancu odvrgli več velikih bomb, imenovanih bunker buster, ameriške podmornice pa so izstrelile manevrirne rakete tomahavk na jedrski objekt v Isfahanu.