Malčki se fizičnemu in psihičnemu nasilju niso mogli izogniti

Senat petih vrhovnih sodnikov je zavrnil zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je na sodišče vložila nekdanja vzgojiteljica italijanskega vrtca v Hrvatinih Franka Kovačič.

Ta je bila pred dvema letoma zaradi neprimernega ravnanja z otroki na koprskem okrožnem sodišču zaradi kaznivega dejanja nasilništva obsojena na pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo treh let in tri leta prepovedi opravljanja poklica.

Grobo in povsem nečloveško se je nad malčki znašala od leta 2013 do junija 2015. Tri leta starega otroka je tako močno udarila po nogi, ker menda ni mirno sedel za mizo. Manj kot štiri leta starega varovanca je močno zgrabila za levo roko in prst na roki tako, da je zaradi bolečin in otekline iskal zdravniško pomoč, enkrat pa je izdelek, ki po njenem mnenju ni bil v redu, otroku odvzela in ga dokončala sama.