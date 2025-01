Mama je v Savo odkorakala z otrokom, vrnila se je sama

Policisti, gasilci in reševalci na obrobju hrvaške prestolnice iščejo otroka, domnevno triletno deklico, ki jo je mati danes popoldan na rokah odnesla v reko Savo, poročajo hrvaški mediji. Mater so iz reke kasneje uspešno rešili in ji nudili zdravniško pomoč, otroka pa za zdaj še niso našli. Okrog 21. ure naj bi zaradi težkih vremenskih razmer in noči iskalno akcijo začasno prekinili.

Policisti, gasilci in reševalci na obrobju Zagreba iščejo pogrešanega otroka, ki ga je mati danes okrog 16. ure v bližini Jankomirskega mostu odnesla v reko.

Žensko so nato iz reke rešili, vendar brez otroka, navajata hrvaška tiskovna agencija Hina in hrvaški portal N1.

Več ekip gasilcev in reševalcev so napotili na različna območja vzdolž reke, aktivirali so tudi potapljaške ekipe s čolni in drone s termovizijskimi merilniki.

Po poročanju Jutarnjega lista je hrvaško ministrstvo za notranje zadeve potrdilo, da je nekaj po 16. uri v strugi reke Save pri Jankomirskem mostu v reko vstopila ženska z otrokom v naročju.

Prihod do reke pri Jankomirskem mostu je sama sporočila na 112 in povedala, da otroka ni več tam.

Tudi Policija je potrdila, da je, kot piše Jutarnji list, našla »povzročiteljico dramatičnega klica«, medtem ko še vedno intenzivno iščejo njenega otroka, ki naj bi ga ​​utopila v reki. Na tem območju je bilo opaziti tudi helikopter.

Materi so nudili zdravniško pomoč, medtem ko kriminalistična preiskava po navedbah zagrebškega državnega tožilstva še poteka. Če se bo potrdila resničnost njenih navedb, da je ubila otroka, bo ženska kazensko odgovorna za umor otroka vrtčevske starosti, piše Jutarnji list in dodaja, da bo treba vključiti tudi izvedenca psihiatrične stroke. Za tak zločin je sicer zagrožena kazen celo do 40 let.

Lokacijo ob železniškem mostu na reki Savi v Zagrebu, poznanem tudi kot Hendrixov most, so od 16.30 preiskovale interventne službe. Na terenu so bili policija, gasilci, na pomoč so prihiteli gorska reševalna služba in pripadniki civilne zaščite.

Poleg intenzivnega iskanja na kopnem, je bilo v zraku videti dron s termovizijsko kamero, medtem ko so reko prečesavali s čolni.

Kot je še izvedel Jutarnji list, je ženska pod policijskim nadzorom v bolnišnici, njena družina pa se je po pomoč že obrnila na zagrebškega odvetnika. »Dovolite, da v tem trenutku ne govorim o konkretnem primeru. Lahko le potrdim, da me je družina kontaktirala in prosila za pravno pomoč. Želim verjeti, da bodo službe na terenu preprečile katastrofo in ta neljubi dogodek pripeljale do srečnega konca,« za Jutarnji izjavil odvetnik Milko Križanović.