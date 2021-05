Mandarić ovaden, Olimpiji zamrznili sredstva

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se Olimpija še bori za naslov prvaka, imajo vse več sodnih težav zaradi minulih potez vodstva. Tako je prišlo na dan tudi, da je bil kazensko ovaden predsednik kluba Milan Mandarić, Olimpija pa je v sodnem sporu s športno agencijo (ki ji Olimpija noče plačati dolga) doživela hladen tuš na ljubljanskem okrožnem sodišču.



Oba dogodka sta povezana z dogajanjem v Olimpiji pred dvema letoma, ko so po dveh letih sodelovanja odpustili takratnega športnega direktorja Dejana Stamenkovića. Stamenković je januarja lani vložil tožbo za 100.545 evrov za plače in odškodnino, marca pa sta obe Olimpiji – to sta FC Olimpija ter Športno društvo NK Olimpija Ljubljana – ki imata enega direktorja, Milana Mandarića, vložili kazensko ovadbo zoper Stamenkovića, nato lastnika športne agencije Sašo Župana ter še dvema osebama iz kluba.