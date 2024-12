Množičen pretep pred gostinskim lokalom v Sežani

Danes zgodaj zjutraj okoli 4. ure zjutraj so bili dežurni koprski policisti obveščeni, da se pred enim od gostinskih lokalov v Sežani pretepa več oseb. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bilo v pretepu udeleženih od 15 do 20 oseb, od katerih jih je nekaj s kraja odšlo še pred prihodom policistov. Na kraju so policisti ugotovili identiteto 12 v pretepu udeleženih oseb.

Stari so od 17 do 41 let, vsi so slovenski državljani, ki so doma iz območij Pivke, Postojne, okolice Sežane in Hrpelj.

Kot je sporočila policija, je eden od udeležencev iz avtomobila vzel lesen kij za baseball in z njim 41-letnega Pivčana udaril po glavi, zaradi česar je ta potreboval oskrbo v bolnišnici.

Policisti nadaljujejo z intenzivnim preiskovanjem v smeri kaznivega dejanja nasilništva po 296. členu Kazenskega zakonika.