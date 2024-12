Po več letih sojenja oproščen posilstva 19-letnice

V nadaljevanju preberite:

Klemen Rajnar je stari znanec policistov in zatožnih klopi. Pred leti je bil kaznovan zaradi poskusa uboja, povzročitve splošne nevarnosti in ogrožanja varnosti. Leta 2022 so ga obsodili na tri leta zapora zaradi nasilništva, nevarne vožnje in ker se je policistoma, ki sta ga prijela, upiral ter ju lažje poškodoval.

Zgodilo se je maja 2021 na Fužinah, na sodišču pa se je pozneje Marko Č. spominjal: »S prijatelji smo pili v garaži. Potem je prišel neki mladenič in se predstavil kot Klemen Rajnar. Malo smo ga provocirali, ker smo na spletu prebrali, da naj bi nekoga posilil. Ni bil najboljše volje. Precej smo še pili, nato smo se razšli. Sodelavca sem peljal domov, potem sem se vrnil. Nenadoma sem bil na tleh. Tip me je zbil na tla in začel tolči. Nekako mi je uspelo pobegniti. Kaj dosti drugega ne vem, bil sem zelo pijan.« Rajnar naj bi torej Marka zbrcal s skuterja in ga pretepal s pištolo. Zahteval je tudi, naj gre na kolena in prosi za življenje.