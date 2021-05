Moškemu, ki je svoje otroke vrgel čez balkon, 30 let zapora

Krivo tudi slabo socialno varstvo?

Vrhovno sodišče je potrdilo 30-letno zaporno kazen za moškega s hrvaškega otoka Pag, obtoženega zaradi štirih poskusov umora svojih otrok, ki so bili stari tri, pet, sedem in osem let, danes poročajo hrvaški mediji. Takrat 54-letni moški je 28. februarja 2019 zjutraj vzel po enega in enega otroka iz postelje in jih vrgel s skoraj petih metrov višine na betonsko podlago na dvorišču. Vsi štirje otroci so bili telesno poškodovani. Najtežje je bila poškodovana sedemletnica , ki je bila zaradi smrtno nevarnih poškodb nekaj časa na intenzivnem oddelku pediatrične klinike v Zagrebu, še en otrok je utrpel hude poškodbe.Da otroci niso umrli, je bila kombinacija srečnih okoliščin, je presodilo sodišče. Vrhovno sodišče je izdalo sodbo, s katero je zavrnilo pritožbe strank in potrdilo prvostopenjsko sodbo županijskega sodišča v Zadru, ki je obtoženca razglasilo za krivega v štirih točkah hudih poskusov umora. »S prvostopenjsko sodbo je bila razveljavljena tudi pogojna obsodba leta 2017, s katero je kršil pravice otrok in je bil obsojen na eno leto zapora s preskusno dobo treh let.Obtoženi je bil zdaj obsojen na eno samo kazen zapora 30 (trideset) let. Kazen vključuje čas, ki ga je preživel v predhodnem postopku pridržanja, v katerem je bil obdolženi od storitve kaznivega dejanja 28. februarja 2019,« je po poročanju hrvaškega portala Index.hr navedeno v sodbi.Poleg obsodbe je bil obdolžencu izrečen tudi varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, ki se bo izvajalo znotraj zaporniškega sistema in bo lahko trajalo do konca izvršitve zaporne kazni, še navaja Index.hr.Sodišče poudarja, da je del odgovornosti v sistemu socialnega varstva, o katerem meni, da ga je treba izboljšati. »Upoštevana je bila tudi vsota socialnih vzrokov, ki so privedli do tragičnega dogodka. Delno se ti vzroki navezujejo na delovanje socialnega varstva, ki bi ga bilo treba izboljšati. Družino je imelo socialno varstvo v obravnavi od leta 2012. Takrat je Center za socialno varstvo izdal sklep, da starši pri vzgoji svojih mladoletnih otrok potrebujejo svetovalno delo, ki pa je bilo izvedeno z le občasnimi obiski družine,« je pojasnilo sodišče.