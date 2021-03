Moški v parlament z vključeno motorno žago

Danes nekaj po 19. uri je pred stavbo državnega zbora, v kateri je potekala seja, na kateri so odločali o predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču , prišel moški z vključeno motorno žago , so sporočili s policijske uprave Ljubljana.Policist, ki se je nahajal pred stavbo, je moškega onesposobil. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti na kraju dogodka trenutno še zbirajo obvestila. Ko bo znanih več podatkov, jih bodo posredovali, obljubljajo pri policiji.Iz posnetkov, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je razvidno, da je moški, ki je imel na povodcu s seboj tudi manjšega psa, vpil, da ima »dovolj tega zapiranja«.