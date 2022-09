Motorist na Škofjeloškem trčil v avtobus in umrl

Včeraj se je na regionalni cesti med Gorenjo Vasjo in Trebijo na Škofjeloškem zgodila huda prometna nesreča, v kateri je izgubil življenje 62-letni motorist.

Kot je objavila Policija, je voznik motornega vozila ob 19.30 vozil po Poljanski dolini iz smeri Gorenje vasi proti Trebiji. »V nepreglednem desnem ovinku je začel prehitevati osebni avtomobil, ki ga je vozil 30-letni voznik. Med prehitevanjem je iz nasprotne smeri pripeljal 45-letni voznik avtobusa.

Voznik motornega kolesa je trčil v levi prednji bočni del osebnega avtomobila, ki ga je prehiteval, nato pa izgubil oblast nad vozilom in trčil v prednji del avtobusa. Po trčenju je voznika motornega kolesa odbilo izven vozišča čez zaščitno ograjo, kjer je padel na rečno obrežje Poljanske Sore. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.«

S PU Kranj so sporočili, da je žrtev slovenski državljan. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, so pri oživljanju žrtve sodelovali tudi gasilci PGD Škofja Loka, Hotavlje, Gorenja vas in Trebija, a to ni bilo uspešno.