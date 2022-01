Moža napeljala k poskusu umora

V nadaljevanju preberite:

Tistega večera je 24-letni storilec moškega pričakal v temi in ga hladnokrvno z ostrim predmetom večkrat zabodel. »Oškodovancu je uspelo pobegniti in se je po pomoč zatekel k svojim staršem na območju Poljčan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, od koder so ga še isti dan izpustili,« je včeraj sporočila Anita Kovačič Čelofiga, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Maribor. Po naših podatkih je imel pri vsem skupaj kar veliko srečo, saj mu je, če ne bi reagiral tako hitro, grozila celo izkrvavitev.