Na avstrijski strani so našli mrtvo slovensko planinko

Iz policijske uprave Kranj so sporočili, da so našli mrtvo slovensko planinko na avstrijski strani Dolgih njiv.



Najprej so jo iskali s policijskim helikopterjem na večjem območju grebena Košute, o najdbi pa so v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja obvestili tudi avstrijske varnostni organe, ki so glede na lokacijo najdbe opravili nadaljnje aktivnosti.

