Na avtocesti vozil v nasprotno smer in trčil v policista

Ob številnih nevarnih voznikih, s katerimi so imeli policisti te dni opravka, ker so vozili predrzno in v nasprotno smer po avtocesti, je pravi čudež, da nam ni treba poročati o hudih nesrečah. V eni od nesreč sta jo sicer (na srečo z lažjimi poškodbami) skupila policista.

V ponedeljek okoli 15. ure je policija prejela obvestilo o nezanesljivi vožnji voznika BMW. »Policisti so kmalu zatem vozilo opazili na primorski avtocesti in ga ustavili na priključku Brezovica v smeri Vrhnike. Voznik vozila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic, je pred izvedbo postopka odpeljal naprej po primorski avtocesti v smeri Vrhnike. Policista sta zapeljala za njim, nato pa ob zastoju na avtocesti zapeljala na odstavni pas v trenutku, ko je po njem v nasprotno smer pripeljal omenjeni voznik,« je bližnje srečanje opisala Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica PU Ljubljana. Policista sta, da bi preprečila trčenje, zavila na travnato površino ob avtocesti, kljub temu sta vozili trčili. Policista sta bila lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, 38-letni voznik pa ni bil poškodovan. Policisti so ga pridržali, saj je bil hitri test na prepovedane droge pozitiven, prav tako je bil odrejen strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti drog v krvi. »Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« pojasnjuje Aleksandra Golec.

Bežal z avtom, nato še peš

V noči na ponedeljek pa sta moža v modrem med kontrolo prometa v Novem mestu opazila voznika osebnega avtomobila, ki je z veliko hitrostjo vozil po Ulici Slavka Gruma. O divjanju voznika avtomobila višjega cenovnega razreda po strnjenem naselju so policijo obvestili tudi občani. »Policista sta zapeljala za njim in ga ustavljala s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov ni upošteval, hitrost je še povečal, zapeljal s ceste na makadamsko pot in vozil naprej po travniku. Ko je pripeljal do zapornice pri šoli, je spet sunkovito speljal, trčil v zapornico in nadaljeval do Ulice Slavka Gruma, kjer je na parkirnem prostoru avtomobil ustavil in poskušal peš pobegniti,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica PU Novo mesto. Med begom pa je moški padel in se poškodoval. »Policista sta ga zadržala in poklicala reševalce, ki so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico,« je pojasnila. Za 36-letnega kršitelja, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so odredili strokovni pregled. »Policisti bodo na podlagi ugotovitev zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog,« je sklenila.

V ponedeljek okoli 19.30 pa so policiste poklicali zaradi voznika VW golfa, ki je peljal iz smeri Uršnih sel proti Novemu mestu, vijugal po cesti in ogrožal druge udeležence v prometu. Izsledili so ga v Birčni vasi, in ko so 59-letniku pod nos pomolili alkotest, je pokazal 1,11 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Odpeljali so ga v pridržanje. Nekaj po 23. uri so zaradi nezanesljive vožnje ustavili še 25-letnega voznika peugeota, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Kršitelj je bil očitno pijan, a je alkotest odklonil. Avtomobil so mu zasegli, prislužil si je globo 2200 evrov.

Starejši voznici pravočasno ustavili

Bližnje srečanje s starejšo voznico, ki je po avtocesti vozila v nasprotno smer, so imeli tudi vozniki včeraj malo po peti uri zjutraj na relaciji Vransko–Šentrupert. »Vožnja se je tokrat na srečo končala brez posledic, saj nam jo je v sodelovanju s predstavniki upravljavca avtoceste uspelo pravočasno ustaviti. Zoper voznico sledi obdolžilni predlog,« pojasnjuje Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje. Kot je dodala, je bil to v zadnjih nekaj dneh že drugi primer vožnje v nasprotno smer na avtocesti: »V noči na soboto smo med izvozoma Celje center in Lopata ustavili starejšo voznico, ki je prav tako vozila v nasprotno smer. Tudi v tem primeru smo zoper voznico podali obdolžilni predlog.«

Mariborske policiste pa je predvčerajšnjim okrog 11. ure voznica obvestila, da je voznik kombiniranega vozila, ki je peljal po avtocesti v smeri proti Mariboru, vozil z otrokom v naročju. »Voznika, tujega državljana, so na bencinski črpalki izsledili policisti PP Rače in mu izrekli globo,« so pojasnili.