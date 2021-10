Na Gorenjskem moški ubil svojega sorodnika

Gorenjski kriminalisti so obravnavali sum kaznivega dejanja zoper življenje in telo s smrtjo ene osebe, so sporočili s policijske uprave Kranj. Domnevni zločin se je zgodil danes ponoči.

Po do sedaj zbranih podatkih sta bili bila storilec in žrtev moška v sorodstvenem razmerju. »Okoliščine kažejo, da je osumljenec s trdim predmetom v stanovanjskem objektu drugega tako hudo poškodoval, da je ta na kraju umrl,« so sporočili s policije.

Nihče od njiju sicer še ni bil obravnavan zaradi kaznivih dejanja ali prekrške z elementi nasilja. Dogodek je prijavila tretja oseba, ki v času dejanja ni bila na kraju. Osumljenec ni poškodovan.

Motiv za dejanje kriminalisti še ugotavljajo. Sumijo da je šlo za storitve kaznivega dejanja uboja. Odrejena je bila obdukcija. Osumljencu je bila na kraju odvzeta prostost. Pri prijetju se ni upiral. Če bo spoznan za krivega uboja mu grozi med pet in petnajst let zapora.