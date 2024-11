Na Hrvaškem, v Srbiji in BiH pridržali 11 pripadnikov balkanskega narkokartela

Na Hrvaškem, v Srbiji in BiH so v okviru mednarodne akcije pridržali 11 pripadnikov t. i. balkanskega narkokartela. Kriminalna združba je po navedbah hrvaške policije domnevno povezana z veliko kriminalno mrežo, ki uvaža večtonske pošiljke kokaina iz Južne Amerike v Evropsko unijo, je danes sporočilo hrvaško notranje ministrstvo.

Mednarodna operacija v povezavi z večtonskimi pošiljkami kokaina iz Južne Amerike v Evropsko unijo je potekala na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, skupno pa je osumljenih 18 ljudi, so še sporočili z ministrstva.

V akciji, ki je potekala v torek, so pridržali 11 osumljencev, od tega enega na Hrvaškem, enega v BiH in osem v Srbiji, proti enemu pa bo kazenski postopek vodila četrta država. Štiri osebe, ki jih preiskujejo zaradi pripadnosti tej mreži, so že v zaporu, za tri pa so izdali mednarodne tiralice, so še sporočili s hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.

Med pridržanimi je po navedbah hrvaške policije več vidnih članov kriminalne združbe iz regije, t. i. balkanskega narkokartela. Kot so dodali, je mreža povezana tudi s tihotapljenjem več kot pol tone kokaina iz Južne Amerike v vrednosti 50 milijonov evrov, ki so ga v pristanišču Ploče zaplenili konec marca 2021.

Kriminalna združba naj bi bila po navedbah hrvaške policije povezana z veliko kriminalno mrežo, ki uvaža večtonske pošiljke kokaina iz Kolumbije prek Brazilije in Ekvadorja.