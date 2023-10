Na Kongresnem trgu v Ljubljani moški huje poškodoval osebo

Danes okoli 16.30 je območju Kongresnega trga v središču Ljubljane storilec z ostrim predmetom huje poškodoval 53-letnega moškega, so sporočili s Policijske uprava Ljubljana. Poškodovanemu so takoj nudili pomoč nakar ga je reševalno vozilo odpeljalo v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju.

V bližini kraja dogodka je bilo tedaj več policijskih patrulj, ki so nudile pomoč poškodovanemu in prijele 58-letnega osumljenca. Zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo so mu odvzeli prostost.

Kriminalisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Povod za napad naj bi bil spor med oškodovancem in osumljencem.