Na mokrem in spolzkem vozišču izgubil oblast nad vozilom in umrl

Policiste so nekaj po 19.30 uri obvestili o prometni nesreči pri naselju Križišče na območju Sevnice, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kot navajajo, so policisti PPP Novo mesto opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 80-letni voznik osebnega avtomobila peljal iz Gabrja proti Krmelju. Pri naselju Križišče je na mokrem in spolzkem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil.

Zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Poškodovano potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so o nesreči obvestili preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca. Vse okoliščine še preiskujejo.