Na območju Kamnika našli v požaru umrlo osebo

Nekaj pred pred enajsto uro so bili policisti obveščeni o požaru manjšega objekta ob stanovanjski hiši v okolici Kamnika. Gasilci so objekt pogasili, policisti pa so v notranjosti objekta nato odkrili mrtvo osebo, so sporočili s policijske uprave Ljubljana.

Portal Kamnik.info sicer poroča, da so gasilci v zgorelem čebelnjaku v Zakalu pri Kamniku našli moško truplo.

Identiteta preminule osebe še ni znana. Trenutno poteka zbiranje obvestil in ogled kraja požara. Več podrobnosti bodo posredovali, ko bodo znane.