Na območju Policijske postaje Škofja Loka v nesreči z motorjem umrl 18-letnik

Škofjeloške policiste so okoli 7. ure zjutraj obvestili o hudi prometni nesreči, v kateri je bil udeležen 18-letni voznik motorja. Po doslej zbranih podatkih je z motorjem v blagem levem ovinku zapeljal desno s ceste in na travnati brežini trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl.

Kot so še sporočili s Policijske uprave Kranj, je 18-letnik uporabljal motoristično čelado.

Ponesrečenemu so pomoč na kraju nudili zdravstveno osebje in gasilci. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.