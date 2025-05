Na območju Slovenske Bistrice našli trupli

Danes popoldne sta bili na območju Slovenske Bistrice najdeni trupli dveh starejših moških. Policija je bila o streljanju obveščena okrog 14.30.

Po do zdaj znanih podatkih so policisti ob prihodu na kraj potrdili smrt obeh oseb. Preiskava poteka pod vodstvom kriminalistov Policijske uprave Maribor, ki intenzivno zbirajo informacije in izvajajo druge nujne postopke za razjasnitev okoliščin streljanja.

Po trenutno razpoložljivih informacijah ni nevarnosti za okoliške prebivalce. Izjava za javnost bo danes ob 18.15 pred stavbo PU Maribor.