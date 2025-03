Na štajerski avtocesti trčilo devet vozil

V soboto, okoli 2.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na štajerski avtocesti pred viaduktom Baba na območju Trojan.

V nesreči je bilo udeleženih sedem osebnih vozil in dve tovorni vozili. Do nesreče je prišlo zaradi ovire na cesti (dvignjene dilatacije mostu), v katero so trčila vozila, so pojasnili pri PU Ljubljana.

Eno izmed osebnih vozil je nato trčilo tudi v betonsko ograjo, pri tem pa sta se lažje poškodovala voznik in sopotnik. Policisti posamezne okoliščine nesreče še preverjajo.