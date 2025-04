Na vzletišču Lijak se je huje poškodoval jadralni padalec

Na vzletišču za jadralne padalce Lijak na območju Šmihela (Mestna občina Nova Gorica) se je poškodoval jadralni padalec, so bili v soboto popoldne obveščeni goriški policisti.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 44-letni jadralni padalec, državljan Poljske, okoli 14.45 v lastni režiji vzletel na omenjenem vzletišču za jadralne padalce Lijak. Po vzletu mu je na višini približno desetih metrov zaradi nenadnega piša vetra zaprlo desno stran padala.

Poljski jadralni padalec je nastalo situacijo poskušal reševati z ostrim zavijanjem v levo, kar pa mu ni uspelo in je strmoglavil nazaj na vzletno brežino in tam obležal. Kasneje so poškodovanca na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica in ga zaradi hude telesne poškodbe (sum zloma leve goleni) prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici.

O dogodku je policija poleg pristojnih pravosodnih organov obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo. Tuja krivda je izključena, o varnostnem dogodku bo s pisnim poročilom seznanjeno tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.