V Indiji se je hudo ponesrečil slovenski jadralec, kolegi prosijo za pomoč

Član Društva jadralnih padalcev DJP Albatros Celje Miro Prodanović se je v soboto ponesrečil v Indiji, društvo Albatros ljudi prosi za donacije za pomoč ponesrečencu.

Kot so zapisali na spletni strani Albatrosa, se je jadralec Prodanović ponesrečil v notranjosti gorovij v bližini Manalija. Utrpel je hude poškodbe, in sicer večkratni odprt zlom leve stegnenice in hudo poškodbo desnega kolena.

Sprva je bil v manjši bolnišnici, v kateri pa vladajo izredno slabe razmere. Prodanovića so danes zjutraj zato prepeljali v večjo zasebno bolnišnico v Chandigarh, v kateri imajo specialiste, na nadaljnje posege. Slovenski padalec je preživel prvo večjo operacijo. Trenutno je v stabilnem stanju, lahko razberemo iz objave na facebooku.

Kot so še navedli njegovi kolegi, prosijo vse jadralne padalce in druge ljudi za pomoč, saj ponesrečenec finančno ne more poplačati helikopterskega prevoza s hribovja v večjo mestno bolnišnico, stroškov reševanja s hriba, operacij in drugih posegov.

Miro Prodanović je v Indijo sicer odšel skupaj z Vidom Bajcem, ki je tudi zdaj ob njem, lahko razberemo iz objav na facebooku.

Ljudje lahko pomagajo z donacijo na TRR društva Albatros Celje.