Namesto dolžnika na kraj srečanja prišel morilec

Ne le kot naročnika umora 39-letnega Kidričana Andreja Kirbiša, ampak še zaradi hujšega kaznivega dejanja, in sicer umora v sostorilstvu, tožilstvo zdaj preganja Ptujčana Kristijana Slodnjaka. Za spremembo je na zadnji obravnavi na ptujskem okrožnem sodišču, kjer se je že skoraj sklenil proces in je bilo pričakovati že zaključne besede, z vložitvijo modifikacije obtožnice poskrbela tožilka Janja Bernard Korpar.

Podjetnik naj bi se zaradi dolgov hotel znebiti upnika. Tožilka je ob koncu sojenja spremenilo obtožnico. Senat je odvetniku določil rok za pripravo obrambe.

Slodnjak je bil torej doslej obtožen kot naročnik umora Kirbiša, ki ga je neznani storilec 17. februarja 2022 ustrelil v Mostju v občini Juršinci. Umor naj bi naročil iz koristoljubnosti, saj si je od Kidričana izposodil goro denarja in privolil tudi v visoke obresti. Zavarovalničar Slodnjak je zabredel v ogromne dolgove in leta 2021 je Kirbiš izvedel, da mu preti celo osebni stečaj. Začel je pritiskati nanj in zahtevati, naj mu vrne, kar mu dolguje, pritiski so se stopnjevali, nato pa je Slodnjak po prepričanju tožilstva skoval morilski načrt.

V času umora pri stranki

Najel je likvidatorja za Kirbiša, njemu pa sporočil, da se 17. februarja zvečer dobita na samski makadamski cesti, kjer mu bo poplačal dolg. Kirbiš si je to kot opomnik zapisal v svoj mobilni telefon: »Ob 21. uri bodi v Pacinjah, reka Pesnica, 300 metrov naprej, na levi strani makadamska cesta, tam te bo čakal Kristijan.«

Zgodilo se je na odmaknjeni makadamski cesti. FOTO: Aleš Andlovič

A tam ga ni pričakal Kristijan, pač pa najeti morilec in ga pokončal s streli iz pištole. V času umora je bil Slodnjak pri neki stranki v Benediktu, ki ji je urejal zavarovanje, misleč, da si bo s tem zagotovil popoln alibi, je prepričano tožilstvo.

In čeprav ta od vsega začetka trdi, da z umorom Kirbiša nima nič, je moral sesti na zatožno klop. Na zadnji obravnavi je senat pod predsedovanjem sodnice Nike Brumen po poročanju Večera zavrnil vse dokazne predloge obrambe in tožilstva, o katerih doslej še ni odločal. Sodnica je naznanila tudi, da je dokazni postopek končan.

Prispevek obdolženca je bistven

Potem pa je torej tožilka spremenila obtožbo, in odslej Slodnjaku očita, da je z neznanim strelcem zakrivil umor v sostorilstvu. »Dejanje je storil iz koristoljubnosti,« je dejala. Po njenih besedah so »izvedeni dokazi pokazali, da očitana ravnanja obdolženega Slodnjaka presegajo zakonske znake udeležbe v obliki pomoči pri kaznivem dejanju in da so podani zakonski znaki sostorilstva v objektivnem in subjektivnem pomenu. Prispevek obdolženca k izvršitvi dejanja je bistven. Slodnjak je izkoristil njun odnos zaupanja, predvsem pa Kirbiševo željo, da mu vrne denar. Z zvijačo ga je spravil v zasedo, na kraj, kamor je namesto njega prišel strelec. Ne glede na to, kdo je bil strelec in kakšen razlog ali motiv ga je vodil k dejanju, je nedvomno za umor imel motiv predvsem Slodnjak.«

Slodnjakov odvetnik Andrej Kac je odgovoril: »Ves čas sem imel prav. Torej, da se očitek pomoči k umoru že pojmovno ne more obravnavati, saj za tovrstno dejanje niso obstajali zakonski znaki pomoči. Tožilstvo je z modifikacijo obtožnico popolnoma spremenilo. Ni tako enostavno. Spremembo že razumemo, a med pomočjo in sostorilstvom je velika razlika.« Senat je nato odvetniku določil 15-dnevni rok za pripravo dodatne obrambe. Sojenje se bo nadaljevalo 4. februarja, ko bodo morda res že na sporedu zaključne besede tožilstva, obrambe in obtoženca, ki se doslej ni zagovarjal.