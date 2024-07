Natikač se lahko zagozdi pod pedalko

V teh dneh na agenciji za varnost prometa (AVP) opozarjajo na neprimerno početje nekaterih voznikov. V poletnih mesecih, ko je vročina velika, mnogi za volan radi sedejo bolj lahkotno oblečeni, pa tudi obuti. »Logično, dokler je predvsem obutev takšna, da v vsakem trenutku omogoča varno upravljanje vozila. Tudi v trenutkih, ko je treba hitro reagirati in ukrepati,« so opozorili. Med takšne ne sodijo natikači, ki naj ostanejo na plaži, pravijo na AVP.

Natikači namreč ne omogočajo, da bi vedno in v vsakem trenutku reagirali tako, kot je najprimerneje in najbolj varno. »Natikači namreč ne sedijo na nogi čvrsto in zlahka zdrsnejo z nje – še huje, pri tem lahko zdrsnejo tudi pod zavorni pedal. Gladka podlaga lahko pomeni, da bo (oznojena) noga zdrsnila s podplata, kar je še posebej alarmantno ob manevru silovitega zaviranja,« so sporočili. Ker nimajo opetnika, je noga med počivanjem na tleh brez opore, mnogi imajo tudi precej širok podplat, kar lahko pomeni, da boste nehote pritisnili dva pedala ali pa bo natikač odletel. Če bo končal zagozden pod pedalom zavore, te ne boste mogli povsem pritisniti, in tako ne boste izkoristili vse zavorne sile.

Nekateri se med vožnjo preprosto sezujejo, tudi tega zakon ne prepoveduje. Toda z boso nogo ne morete zagotoviti enake oziroma enako razporejene sile, predvsem na zavornem pedalu, so dodali na AVP. Noga, zlasti če je potna, tudi hitreje zdrsne s pedala. Še huje je, če na pedal zaide droben kamen, trska, košček stekla, vi pa si želite pritisniti nanj z vso močjo …

Neprimernih obuval je še več, med njimi so gotovo ženski čevlji z visoko peto, pa tudi debeli in blatni pohodniški čevlji. Ob tem morate vedeti, da lahko kljub temu pričakujete globo, če boste zaradi neprimerne obutve naredili neumnost na cesti. V zakonu je namreč določeno, da se mora voznik med vožnjo »vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila«. Če torej policisti oceni, da vam obutev tega ne omogoča, vam lahko napiše 120 evrov kazni.

Tako je v večini držav, v Franciji, Španiji in Grčiji pa je vožnja v natikačih prepovedana. V Veliki Britaniji so sankcije ostre, če policija ugotovi, da ste zaradi neprimernega obuvala povzročili nesrečo. V skrajnem primeru lahko ostanete brez vozniškega dovoljenja.

»Če v poletni vročini res ne prenesete nogavic in športnih copat, vam svetujemo, da imate za sedežem spravljen par udobnih (vozniških) čevljev, da se lahko pred vožnjo hitro preobujete,« so sklenili na AVP.