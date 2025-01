Ne ve, od kod njegov podpis

Na gospodarskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča se je včeraj nadaljevalo in hkrati zaključilo pravdanje proti Zavodu za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (Aipa).

Matjaž Žbontar je vložil tožbo proti omenjenemu zavodu zaradi »kršitve ustanoviteljskih pravic, izpodbijanja sklepov skupščine kolektivne organizacije in organizacije ter delovanja kolektivne organizacije po zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) brez soglasja ustanovitelja«.

Matjaž Žbontar s tožbo nad zavod Aipa. Trdi, da ni vedel, da obstaja statut, datiran 22. 6. 2007. V Aipi odgovarjajo, da so vse navedbe tožnika neresnične.

»Stvar je zrela za presojo,« je po vsega skupaj 20 minutah sprtima stranema sporočila sodnica Katarina Vodopivec. Pred tem je Žbontarjeva pooblaščenka Mirjam Homar iz odvetniške pisarne Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji spomnila, da tožnik, kar sicer ves čas trdi, v spornem obdobju »ni vedel, da obstaja zatrjevan statut, datiran 22. 6. 2007, ter da pri njegovem kreiranju ni sodeloval in da ga kot soustanovitelj na nobeni seji ni obravnaval, kaj šele da bi ga sprejel, in ga tudi ni podpisal«.

Kako se je njegov podpis znašel na njem, pa mu, kot dodaja Homarjeva, do danes ni znano. Med drugim je poudarila, da je statut neobstoječ, kar pa da bo pokazal dokazni postopek.

»Glede statuta, datiranega dne 22. 6. 2007, je tožena stranka že pojasnila, da so vse navedbe tožnika, češ da ga ni podpisal ter da se tega ne spominja in podobno, neresnične in prilagojene potrebam tega sodnega postopka, kar je ne nazadnje razvidno tudi iz predloženih listinskih dokazov, na primer elektronskih sporočil tožnika,« pa je na vse to odgovorila pooblaščenka Aipe Eva Planinc Omerzelj iz odvetniške pisarne Čeferin.