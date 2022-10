Nekdanja župan in podžupan spet na zatožni klopi

Nekdanjemu braslovškemu županu Marku Balantu in nekdanjemu podžupanu Vinku Drči tožilstvo očita zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic. V postopku pridobivanja prostorskega reda občine Braslovče pred skoraj petnajstimi leti naj bi namreč poskrbela za nezakonito spremembo namembnosti zemljišča Vinka Drče, ki ga je nato drago prodal podjetju Silco.

Balant in Drča sta tokrat stopila že pred tretjo sodnico celjskega okrožnega sodišča. Na prvem sojenju sta bila pred skoraj natanko osmimi leti oproščena, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. Naslednja sodnica, ki je dobila ta primer, je še pred zaključkom sojenja odšla na drugo sodišče, včeraj se je sojenje začelo še tretjič, tokrat se s tem ukvarja sodnica Maja Manček Šporin.

Zgodba sega v leto 2008, ko je februarja braslovški občinski svet sprejel občinski prostorski red. Z njim so naenkrat 140 hektarjev kmetijskih zemljišč spremenili v 340 zazidljivih parcel, čeprav soglasja kmetijskega ministrstva za to ni bilo, da zato vseh parcel ne smejo nameniti pozidavi, pa je napotoval tudi sklep ministrstva za okolje in prostor (Mop). Dve leti kasneje je ustavno sodišče za 90 parcel postopek ustavilo. Tožilstvo se je osredotočilo na parcelo, katere lastnik je bil nekdanji braslovški podžupan in predsednik braslovškega odbora za okolje Vinko Drča.

Drča je že leta 2006 z lastnikom in direktorjem podjetja Silco Sašem Kronovškom sklenil predpogodbo za nakup zemljišča. Takrat je bilo zemljišče še kmetijsko, pogoj v predpogodbi pa je bil, da mora biti zemljišče zazidljivo do leta 2008. Do 6. februarja 2008, ko je bil prostorski red sprejet, je Drča prejel že več predujmov za takrat še vedno kmetijsko zemljišče. Po sprejetju prostorskega reda je Kronovšek postal lastnik zemljišča in zanj, kot smo izvedeli na prvem sojenju, odštel 154.000 evrov. Drča je s tem pridobil okoli 140.570 evrov več, kot je bilo zemljišče vredno nekaj tednov prej kot kmetijsko.

Nezakonite spremembe

Državna tožilka Katja Kunej obtoženima očita zlorabo položaja. Drči očita, da je tri tedne pred sejo občinskega sveta poslal uslužbencu Mopa Dušanu Janezu Gačniku prošnjo za razlago sklepa Mopa, kjer je pisalo, da lahko prostorski red potrdijo pod pogojem, če občina uskladi prostorski red z mnenjem kmetijskega ministrstva. Tega niso storili, Drča pa je, tako tožilka, vedel, da Gačnik sploh ni pristojen za taka mnenja. Gačnik je tako dal nezakonito interpretacijo sklepa Mopa, da so zemljišča zazidljiva. Bil je tudi soobtožen, a je med postopkom umrl.

Tožilka Drči očita tudi, da je svetnike pozval, naj sprejmejo prostorski red, čeprav je vedel, da ni usklajen, s tem pa se je povečala vrednost njegovega zemljišča. Balantu pa očita, da je vedel, da prostorski red ne sme biti sprejet in objavljen, pa ga ni zadržal, ampak ga je podpisal.

Tako Balant kot Drča že ves čas kakršnokoli krivdo zavračata. Sojenje se bo nadaljevalo konec novembra, odvetnici obtoženih Jasmina Gričnik in Maksimilijana Kincl Mlakar pa zahtevata neposredno zaslišanje več prič, med drugim kupca zemljišča Saša Kronovška, nekdanjega direktorja občinske uprave, zaposlenih na občini, nekaterih svetnikov, pa tudi pripravljavcev prostorskega načrta.