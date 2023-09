Nekdanjega vodjo tolpe obtožili umora raperja Tupaca Shakurja

Nekdanjega vodjo tolpe z imenom Duane »Keffe D« Davis so danes v ZDA obtožili za umor raperja Tupaca Shakurja pred 27 leti, je javnosti sporočil tožilec Marc DiGiacomo.

To predstavlja preobrat v primeru umora, ki ostaja odprt vse od leta 1996, ko so Shakurja, tedaj starega le 25 let, med vožnjo z avtom na Las Vegas Stripu pokosili streli.

Kot je tožilec navedel sodišču, je Davisa danes obtožila velika porota v Nevadi. »Obstaja domneva, da je odgovoren za umor Tupaca Shakurja, spoznan bo za krivega umora z uporabo smrtonosnega orožja,« je napovedal. Mediji so pred tem poročali, da je policija Davisa v Las Vegasu že aretirala.

Shakur, tedaj najbolj prodajan avtor na področju hip-hopa – prodal je 75 milijonov plošč –, je sicer umrl šest dni po tem, ko so ga med vožnjo z avtom 7. septembra 1996 pokosili streli. Poškodbe so bile usodne, umrl je v bolnišnici. Davis je sicer že v intervjujih in v svoji knjigi spominov Compton Street Legend iz leta 2019 priznal, da je bil v cadillacu, iz katerega so streljali med incidentom.