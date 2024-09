V hudi prometni nesreči umrl 34-letnik

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da so bili minuto čez polnoč obveščeni o hudi prometni nesreči na Idrijskem. 34-letni voznik osebnega avtomobila je vozil iz Idrije proti naselju Vojsko. Približno kilometer iz naselja Idrija je na začetku levega nepreglednega ovinka z levim delom vozila zadel strmo skalnato brežino, vozilo je nato zapeljalo pod cesto in po približno petnajstih metrih obstalo na strehi v strugi potoka Nikova. Voznik je ostal ukleščen v vozilu.

Poleg policistov so na kraj napotili tudi reševalce NMP ZD Idrija in gasilce PGD Idrija, ki so voznika izvlekli iz vozila in ga nemudoma začeli oživljati. Kljub temu je moški na kraju podlegel telesnim poškodbam. Zdravnik ZD Idrija je na kraju potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega.

Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča je prepustil ogled policiji, obvestili so tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo o vseh ugotovljenih dejstvih tragične nesreče s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

V prometnih nesrečah na cestah na Severnem Primorskem je letos umrlo šest ljudi.