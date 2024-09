Še živ je moral gledati, kako mu kopljejo grob

V nadaljevanju preberite:

V Ljubljani torej že poteka maratonsko sojenje domnevnim članom slovenske celice črnogorskega Kavaškega klana, ta s Škaljarskim iz te države bije bitko za prevlado na balkanskem, nemara celo evropskem mamilarskem in še katerem trgu. Ta vojna je krvava, med seboj se neusmiljeno pobijajo, kavčani pa naj bi po poročanju balkanskih občil sodeč iz ubitih škaljarcev izdelovali celo čevapčiče ter jih kot poslastico pošiljali svojemu šefu Radoju Zvicerju.

Vojna klanov se je sicer na slovenska tla preselila po tem, ko so trije zamaskiranci v noči na 25. oktober 2019 iz skladišča na Gorenjskem ukradli za kar 1,5 milijona evrov kavaškega kokaina. Za to krajo naj bi šefi klana osumili več ljudi in od podrejenih terjali njihove glave. Tri so že padle.

Leta 2019 so v Španiji prerešetali 20-letnega blejskega avtoprevoznika Davida Šolajo, januarja lani je sredi Ljubljane pod težo krogel obležal 34-letni Ljubljančan Igor Mančić. Oba umora veljata za neraziskana, medtem pa so torej organi pregona storilcev kaznivih dejanj prepričani, da vedo, kdo je likvidiral 35-letnega Božića.