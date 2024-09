V nadaljevanju preberite:

Slovensko zdravstvo je v minulih letih pretreslo več afer in napak, ki so se končale tudi s hujšimi posledicami za bolnike, celo s smrtjo. Pot do odškodnine za storjene domnevne zdravniške napake je dolga, trnova in negotova, iztožene vsote pa pogosto nižje od zahtevanih. Izbrali smo nekaj odmevnejših primerov.