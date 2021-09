Nekdanji ljutomerski župnik pred sodnika zaradi spolnega nasilja

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je ljutomerskega župnika in dekana ljutomerske dekanije Andreja Zrima cerkveno sodišče že kaznovalo zaradi spolnega nasilja, naj bi jutri stopil tudi pred sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislava Juga. Očitajo mu spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja.