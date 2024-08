Nesreča trajekta v Malem Lošinju zahtevala smrtne žrtve

V Malem Lošinju na hrvaškem otoku Lošinj se je danes zgodila huda nesreča, v kateri so po navedbah policije umrli trije mornarji Jadrolinije, eden pa je huje poškodovan. Nesreča se je zgodila popoldne na trajektnem pomolu, po neuradnih informacijah pa se je zrušila vstopna rampa trajekta Lastovo, ki je ukleščila mornarje.

Kot je sporočila policija, je okoli 15.10 prejela obvestilo, da sta v pristanišču v Malem Lošinju umrli dve osebi, ena pa je bila poškodovana. Dodali so, da preiskava glede okoliščin dogodka že poteka.

Tudi pri hrvaškem ladijskem prevozniku Jadrolinija so potrdili, da sta umrla dva njihova mornarja s trajekta Lastovo in ne trije, kot so sprva navedli, eden pa je bil huje poškodovan.

Kasneje je hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo sporočilo, da so v nesreči umrli trije člani posadke trajekta, četrti pa je huje ranjen.

Dobro obveščeni vir je za časnik Večernji list povedal, da so mornarji po izkrcanju potnikov nekaj preverjali na vstopni rampi, preden bi na krov spustili nove potnike. Med tem početjem je rampa nenadoma padla in jih pokopala pod seboj.

Preživelemu mornarju so prvi na pomoč priskočili gasilci, ki so se znašli v bližini. Potegnili so ga iz morja, po besedah županje Malega Lošinja Ane Kučić pa so ga nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reko.

Trajekt Lastovo vozi na liniji Zadar - Ist - Olib - Silba - Premuda - Mali Lošinj in bi moral ob 16. uri izpluti proti Zadru. Jadrolinija je potnike obvestila, da je bil odhod trajekta iz Malega Lošinja odpovedan in da bodo vzpostavili povezavo iz pristanišča Premuda.

Trajekt je bil izdelan leta 1969 na Japonskem za japonskega naročnika, leta 1978 pa je postal del flote Jadrolinije. Dolg je skoraj 73 metrov in širok slabih 14 metrov, vstopna rampa pa je težka najmanj deset ton, še poroča Index.