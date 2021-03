Nesreča v okolici Lendave usodna za peško

V naselju Čentiba na območju občine Lendava je danes ob 17. uri prišlo do hude prometne nesreče, je sporočila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V njej je ena oseba izgubila življenje.



Kot so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, je voznik osebnega avtomobila trčil v peško, ki je hodila po desnem robu vozišča. Peška je med prevozom v bolnišnico umrla.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji