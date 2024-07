Električni skiroji: Več poškodb glave in zlomov gležnja

V obdobju 2020–2023 je bilo na leto v nesrečah s skiroji v povprečju udeleženih 157 ljudi: povprečno 20 jih je utrpelo hude posledice, 111 lažje, dva sta umrla. Kdaj se bodo ljudje zavedeli, da uporaba čelade lahko reši življenje in da vožnja na tako majhnih kolesih, kot jih ima skiro, ob velikih hitrostih ni varna?

Letos v primerjavi z letoma 2023 in 2022 (še) ni bistvenega odstopanja pri številu nesreč s skiroji, a vsaka od njih je preveč. Še posebno ker jih večinoma povzročijo prehitri, lahkomiselni vozniki, ki ne uporabljajo čelade, mnogi med njimi so mladoletni. Ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu, saj jih zaradi hitrosti in tihe vožnje drugi prepozno zaznajo. S poškodbami, ki bi jih ob pametni in odgovorni uporabi vozila lahko preprečili, obremenjujejo tudi že tako preobremenjene urgentne centre in zdravstveni sistem. Premalo se jih zaveda, da ima morebitna nesreča lahko posledice za zdravje, sploh če je poškodovana glava.

In prav pri poškodbah glave se v nesrečah s skiroji kaže rahel trend naraščanja, je povedal travmatolog Jošt Kokalj iz UKC Ljubljana. »Če se osredotočim na statistiko določenih hematomov, krvavitev v glavo, smo letos pri nekaterih hematomih po polovici leta že na istem, kot smo bili leta 2022,« je dejal. Lani so obravnavali dve krvavitvi v glavo, v prvi polovici letošnjega leta jih je bilo že pet; lani so obravnavali en hematom določene vrste, letos že dva, je zdravnik navedel podatke, ki kažejo trend povečanja števila hujših poškodb glave v primerjavi z lani. Letos je bilo tudi nekoliko več primerov zlomov gležnja kot lani v polovici leta, je dodal sogovornik, a dodal, da se pri poškodbah s skiroji število zlomov drugih kosti v primerjavi z letom prej ni bistveno povečalo.

Pediatrinja kamniškega zdravstvenega doma Vlasta Kunaver je v zapisu na družbenem omrežju spomnila na štirinajstletnico, ki je letos spomladi zaradi padca z električnim skirojem zaradi neprilagojene hitrosti, pri čemer ni nosila čelade, utrpela težko poškodbo glave. Bila je uspavana in so jo umetno predihavali skoraj tri tedne.

Pomembna čelada

Kar polovica umrlih in poškodovanih voznikov e-skirojev v nesreči ni uporabljala zaščitne čelade. Te nista imeli niti obe smrtni žrtvi leta 2022: 52-letni moški, ki je trčil v robnik, padel in se zaletel v leseno ograjo ter na kraju nesreče umrl, prav tako čelade ni nosil drugi umrli. Strokovnjaki za varnost v cestnem prometu zato svetujejo uporabo čelade za vse, saj so posledice padcev – predvsem poškodbe obraza in glave, ki jih utrpi tretjina hudo poškodovanih – brez take zaščite navadno hujše. Treba je biti pozoren tudi na kakovost čelade in pravilno namestitev.

V torek je v naselju Strelac pri Šmarjeških Toplicah padla 16-letna voznica električnega skiroja, ki je na skiroju prevažala otroka, in se hudo poškodovala. Otrok pri tem ni bil poškodovan. Oba sta imela zaščitno čelado, vprašanje je, koliko hujše bi bile posledice, če je ne bi nosila. Voznica je padla, ker je v ovinku zapeljala na peščeno bankino ter izgubila oblast nad skirojem.

Infografika Delo

Infografika Delo

Varnostna tveganja

»Varnostni problemi skirojev so velika hitrost, majhna kolesa in neuporaba čelade,« je opozoril zdravnik Kokalj. Veliko skirojev je tudi predelanih tako, da lahko dosegajo višje hitrosti od dovoljenih, te pa na tako majhnih kolesih niso več obvladljive, še posebno ne na neravni podlagi, podlagi s kamenjem in drugimi ovirami. Poleg tega je e-skiro ob zaviranju nestabilen, zlasti pri visokih hitrostih.

Evropski svet za varnost v prometu je izdal priporočilo, da bi bila najnižja starost voznika električnega skiroja 16 let, zaščitne čelade naj bi bile obvezne za vse, tovarniška nastavitev najvišje hitrosti pa bi znašala 20 kilometrov na uro. Pri nas e-skiro lahko uporabljajo osebe, ki so starejše od 14 let, in otroci od 12. leta, če so opravili kolesarski izpit. To dokažejo s kolesarsko izkaznico, ki jo morajo imeti pri sebi. Čelada je obvezna do 18. leta starosti, najvišja dovoljena hitrost pa je 25 kilometrov na uro.

Globa za preseganje hitrosti znaša 250 evrov, za neuporabo čelade pa 120 evrov. Z električnim skirojem se je dovoljeno vključiti na mešane površine za pešce in kolesarje ter na območja za pešce, vendar mora skiroist svojo hitrost prilagoditi hitrosti pešcev. Če tega ne stori, ga čaka kazen v višini 160 evrov.