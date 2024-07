Skuterjev in nesreč z njimi je čedalje več

V nadaljevanju preberite:

Nevladne organizacije in vladne službe čedalje pogosteje opozarjajo na problematiko ranljivih udeležencev v prometu. Veliko e-skirojev in mopedov uporabljajo predvsem mladi, še neizkušeni vozniki, če pomanjkanje izkušenj spremlja še objestnost, so posledice lahko tudi usodne.

Ko gre za prometne nesreče, po podatkih Agencije za varnost prometa (AVP) izstopata dve kategoriji z nadpovprečno velikim številom udeleženih mladoletnikov.