V bitki človeškega telesa proti pločevini in asfaltu nikoli ne zmagamo

Tudi na Policijski upravi Koper zaznavajo v zadnjem času večje število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, uporabniki e-skirojev, e-koles in mopedisti. Povečalo se je število klicev iz zdravstvenih ustanov, kjer so pomoč poiskali udeleženci, ki so se v prometnih nesrečah sami poškodovali, veliko je nesreč, ki jih niti ne prijavijo. Največ prometnih nesreč policisti obravnavajo na priljubljeni kolesarski stezi Parenzana.

Letos se je na območju koprske policijske uprave zgodilo skupno 1051 (v lanskem letu 1123) prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 75 kolesarjev, osem od tega je bilo huje poškodovanih. Udeleženih je bilo šest voznikov lahkih motornih vozil (e-skirojev), od katerih sta se dva lažje telesno poškodovala, 17 voznikov mopedov, od teh je bil eden huje poškodovan, ter 28 voznikov mopedov, med njimi je bil eden hudo poškodovan. »Najpogostejši vzroki za prometne nesreče so izguba ravnotežja in nepravilnosti na prevoznih sredstvih, neupoštevanje pravil o prednosti, neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje, prekratka varnostna razdalja ter nepravilnosti pri prehitevanju,« je opozoril Peter Leben iz Policijske uprave Koper.

NK PU Koper o prometni varnosti. FOTO: PU Koper

Mopedi mladostnikov velikokrat predelani

Policisti so zaznali tudi težavo, ki se neposredno nanaša na mladostnike. Njihovi mopedi so velikokrat predelani tako, da dosegajo hitrosti, ki so veliko večje od konstrukcijsko določenih. Gre za mladostnike, predvsem mlajše oziroma mladoletne, ki se v skupinah ob mraku zbirajo na določenih mestih Parenzane, na parkiriščih, v garažnih hišah, pred trgovskimi centri in podobno ter tam preizkušajo zmogljivosti svojih predelanih mopedov, preizkušajo in izkazujejo svoje vozniške izkušnje z objestno vožnjo in vožnjo po zadnjem kolesu, so opozorili koprski policisti.

Dr. Angela Arsova iz Zdravstvenega doma Koper. FOTO: PU Koper

Če ste priča nesreči, ohranite mirnost in pomagajte

iz zdravstvenega zavoda Koper je pojasnila, da so najpogostejše poškodbe, s katerimi se srečujejo ekipe nujne medicinske pomoči ter na urgenci v zdravstvenih domovih in v bolnišnici, poleg lažjih odrgnin, udarnin in zvinov tudi zlomi, poškodbe glave, poškodbe hrbtenice in notranje poškodbe. »Takšne poškodbe lahko vodijo do trajnih posledic, vključno z invalidnostjo in v najhujših primerih tudi smrtjo. V bitki človeškega telesa proti pločevini in asfaltu nikoli ne zmagamo. Prosimo, ne prehitevajte življenja. Zavedajmo se, da smo pešci in uporabniki enoslednih vozil najbolj ranljivi udeleženci v prometu,« je povedala.

Če ste priča nesreči, ohranite mirnost in varno pristopite do poškodovancev ter ocenite situacijo, pravijo na policiji. Takoj pokličite 112 ali 113, povejte, kje ste, kaj se je zgodilo, koliko je poškodovanih in kakšne so poškodbe. Ostanite na liniji, dokler ne prejmete vseh potrebnih navodil. Nudite prvo pomoč in upoštevajte navodila zdravstvenega osebja. Ne premikajte poškodovanih, razen če je nujno, in počakate na prihod reševalcev.