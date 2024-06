Ni še znano, zakaj je včeraj v Palomi zagorelo

Včerajšnji požar v Palomi je gasilcem uspelo omejiti, so pa čez noč na prizorišču ohranili požarno stražo, je poročal Radio Slovenija. Včeraj nekaj po 18. uri je zagorelo v poslovnem objektu v naselju Sladki Vrh v občini Šentilj. Ogenj je zajel ostrešje objekta, vzrok požara še ni znan.

Kot poroča MMC, je pri gašenju posredovalo več kot sto gasilcev iz mariborske poklicne brigade in osmih prostovoljnih društev iz okolice, ki so v večernih urah požar omejili. V Odmevih na TV Slovenija so poročali, da vzrok požara še ni znan, začel pa se je v poslovnih prostorih.

Kot je včeraj zvečer povedal vodja intervencije Sandi Šeligo, je gorelo 600 kvadratnih metrov prostorov na podstrešju, kjer so pisarne, jedilnice in kuhinja.

Ogenj se s pisarniškega dela ni razširil na proizvodni in skladiščni, ki je novejši. Tam v podjetju hranijo večjo količino papirja in kemikalij, del tega pa so pred kratkim posodobili s skoraj 140 milijonov evrov vredno naložbo, navaja MMC.