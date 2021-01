Nizozemca v tovornjaku skrivala 15 tujcev

Policisti postaje Gorišnica so včeraj ob 7.40 med opravljanjem nalog varovanja državne meje v kraju Medribniki ustavili 26-letnega voznika in 29-letnega sopotnika, oba državljana Nizozemske. Pri pregledu tovornega vozila so v zaprtem delu tovornega vozila odkrili in prijeli 15 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.



Vozniku in sopotniku so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli tovorno vozilo. Oba so ovadili zaradi kaznivega dejanja prehajanja meje ali ozemlja države. S kazensko ovadbo ju bodo policisti privedli tudi k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju.



Po policijskem postopku z osmimi državljani Egipta, šestimi Iraka in enim državljanom Sirije so vsi zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom.

