Nizozemec z nožem nad Makedonca

V nedeljo dopoldne pa je v Kopru Pirančan zapustil lokal, ne da bi plačal, nato pa udaril natakarja, ki ga je na to opozoril. Natakar je zatem stekel za njim, ga dohitel na Titovem trgu, kjer ga je podrl na tla in ga zadržal do prihoda policistov. Istega dne je v enem od koprskih lokalov Pirančan vrgel kozarec po terasi med druge goste, po prihodu policistov na kraj dogodka pa jih je žalil.