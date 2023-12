Nov sum spolne zlorabe mladoletne osebe, tokrat v skavtski organizaciji

Iz Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) so sporočili, da so bili v preteklem tednu obveščeni o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Dejanje je domnevno izvedel eden od njihovih prostovoljcev.

Načelnika Tjaša Sušin in Nejc Kurbus sta na novinarski konferenci povedala, da jih je zadeva zelo pretresla in prizadela. Pojasnila sta, da je izvršni odbor takoj sprejel sklep o umiku osebe iz vseh aktivnosti, obvestili so starše prizadetih otrok in jih spodbudili k prijavi.

O podrobnostih, še posebej, ker gre za mladoletne osebe in bi lahko bila identiteta prizadetih razkrita, niso govorili. Tako ni jasno, kdo je prijavil domnevno kaznivo dejanje, kje se je to zgodilo, koliko so bile stare žrtve. Takoj, ko so zaznali, da sum obstaja, so se odzvali, kot jim nalaga zakon, je še povedala Tjaša Sušin. V preteklosti s takšnimi primeri niso bili soočeni, zagovarjajo pa ničelno toleranco do vsakršnega nasilja. Kot je še pojasnila Tjaša Sušin, otroci ostajajo v organizaciji, vse aktivnosti potekajo nemoteno naprej. »Naredili bomo vse, da bomo ravnali preventivno, opolnomočili voditelje in delovali v skladu s tem, kar živimo,« je dejala Tjaša Sušin.

Do razjasnitve okoliščin so osebo, proti kateri je bil podan sum, umaknili iz vseh skavtskih aktivnosti in stikov z otroki in mladimi. S pristojnimi organi bodo dejavno sodelovali za razjasnitev okoliščin, so sporočili.

Starše mladih, ki bi bili lahko prizadeti, je vodstvo obvestilo in se pogovorilo z njimi. Zagotovili so tudi ustrezno psihosocialno podporo. Staršem, skrbnikom in prostovoljcem so posredovali smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku. Starši in skrbniki lahko svoja opažanja ali skrbi o morebitnih odklonih posredujejo na elektronski naslov starsi@skavti.si.

V organizaciji so dodali, da je njihova naloga zagotavljati varno okolje za članice in člane: »Varnost, zaščita naših članov in dobrobit skavtov je temelj našega vzgojnega dela. Od leta 2016 v naši organizaciji razvijamo program Nisi sam, katerega namen je krepitev duševnega zdravja posameznika. V okviru programa zagotavljamo podporo in pomoč prostovoljcem, ki zaznajo ali so soočeni z nasiljem. Kot organizacija smo zavezani k spodbujanju varnega okolja in vzgajanju svojih prostovoljcev in članov v nenasilni komunikaciji, prepoznavanju stisk in odgovornemu ravnanju.«

Poslanstvo ZSKSS je, so še zapisali v sporočilu za javnost, »s pomočjo skavtske vzgoje prispevati k polnemu biološkemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustvenemu, moralnemu in socialnemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti«.

Septembra letos je sum spolne zlorabe mladoletne osebe pretresel Zvezo tabornikov Slovenije. Za osumljenca so tedaj odredili pripor.