Nove preiskave zaradi spričeval

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo izdajanja lažnih zdravniških spričeval, o čemer smo poročali novembra. Pod drobnogled so vzeli odgovorne osebe podjetij in organizacij, ki so za svoje zaposlene pridobile lažna spričevala. Na območju PU Maribor, Celje, Novo mesto in Ljubljana so prejšnji teden opravili 40 preiskav stanovanj, poslovnih prostorov in avtov ter zasegli več poslovne dokumentacije in elektronskih naprav.

Že novembra je več kot sto kriminalistov izvedlo preiskave na več kot 200 različnih naslovih. V nadaljevanju so zaradi sumov kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja, jemanja podkupnine in dajanja podkupnine opravili dodatne postopke. V predkazenskem postopku so se poleg dveh zdravnikov, ki sta zlorabila svoj uradni položaj s tem, da sta s kršitvijo več predpisov s področja medicine dela, prometa in športa neupravičeno izdajala zdravniška spričevala, ki jih morajo podjetja in druge organizacije pridobiti kot pogoj za delo svojih zaposlenih, znašle še odgovorne osebe podjetij in organizacij, ki so za svoje zaposlene oziroma člane na tak način pridobile zdravniška spričevala.

V zvezi s tem so 17. februarja torej potrkali na več vrat s 40 odredbami preiskovalnega sodnika za preiskavo stanovanj, poslovnih prostorov in osebnih avtomobilov v rokah. »V hišnih preiskavah smo zasegli več poslovne dokumentacije in elektronskih naprav, ki jih bomo pregledali in proučili. O vseh dodatno zbranih obvestilih in ugotovljenih dejstvih bomo obvestili okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek,« je sporočila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica policijske uprave Maribor.

Kot smo poročali, naj bi se zdravnika s koruptivnimi posli menda ukvarjala od leta 2011, tako da se je eden od njiju vnaprej dogovoril z zastopniki delodajalcev oziroma športnih društev, ki so mu dostavili podatke o zaposlenih oziroma športnikih, nato pa je za plačilo brez pregleda izdajal zdravniška spričevala. Od 2011 naj bi tako izdala skoraj 14.000 zdravniških spričeval za več kot 400 podjetij oziroma organizacij. Eden od zdravnikov je v zadnjem času izdal 90 lažnih potrdil o prebolelem covidu-19 ter potrdil o opravljenih PCR- in hitrih testih.

S tem sta si menda pridobila za najmanj 1,2 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Denar sta si razdelila. Eden naj bi kot zasebnik s koncesijo deloval v središču Ptuja kot specialist medicine dela, prometa in športa, drugi pa naj bi bil pogodbeni sodelavec ZD Lenart.