Novorojenko pustila na tleh

V nadaljevanju preberite:

Živorojen otrok naj bi zaradi neustrezne oskrbe umrl neposredno oziroma kratek čas po porodu. Nezaposlena in do danes še neobsojena obtoženka, ki se je kar nekaj časa izogibala organom pregona, je šele od 17. marca v priporu. Prav zaradi njene nedosegljivosti se je tudi preiskava zoper njo končala brez njenega zaslišanja. O vsem skupaj je molčala tudi na sodišču, kjer je o očitkih na svoj račun izjavila le, da se o krivdi ne bo izjasnila.



Izvedenec bo med drugim ugotavljal, ali je bila obtožena prištevna v času storitve kaznivega dejanja, pa tudi v času njene nosečnosti. V tem kazenskem postopku naj bi bilo še kar nekaj odprtih vprašanj. In sicer, ali je obtoženka morda rodila že mrtvega otroka oziroma ali se je ta po porodu morda zadušil s popkovino. Lahko da je šlo za detomor, za kar je v primerjavi s povzročitvijo smrti iz malomarnosti tudi zagrožena nižja zaporna kazen.