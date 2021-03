NPU s hišnimi preiskavami pri Roku Snežiču

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) danes na Štajerskem in Primorskem opravljajo 23 hišnih preiskav, ki sodijo v okvir obsežne mednarodne kriminalistične preiskave. Med preiskovanci sta mendaiz Zavrča, sicer nekdanji župan tega kraja, ter podjetnik in davčni svetovalec. Prav Snežič je bil v preteklosti davčni svetovalec družine Vuk.Z Generalne policijske uprave so sporočili, da preiskovalci NPU za utemeljevanje sumov storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in goljufije danes na območju Policijskih uprav Maribor in Koper opravljajo 23 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter izvajajo druge operativne aktivnosti. S pomočjo tujih varnostnih organov sočasno poteka tudi več hišnih preiskav na območju Republike Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.Roka Snežiča smo za odziv tudi poklicali, a je njegova telefonska številka nedosegljiva.V obsežni kriminalistični preiskavi, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, je po navedbah Generalne policijske uprave osumljenih 19 fizičnih oseb. Preiskava se nanaša na sume zlorabe položaja odgovornih oseb v več gospodarskih družbah, ki so na škodo teh družb, s pomočjo slovenskih in tujih državljanov, pridobile za približno sedem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. Nobena fizična oseba ni pridržana. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je zagrožena zaporna kazen do osmih let, za goljufijo pa do treh let.Pri današnjih aktivnostih sodeluje sto preiskovalcev NPU in kriminalistov iz Policijskih uprav Maribor, Celje in Koper ter Uprave kriminalistične policije, so še navedli na Generalni policijski upravi. Preiskovalci opravljajo hišne preiskave med drugim v Mariboru in Zavrču.