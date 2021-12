O Noviču še višji sodniki

»Ne vem, kaj bo sodišče ugotovilo,« je na vprašanje novinarjev, ali je pričakovati, da bo višje sodišče v Ljubljani v zadevi Milka Noviča le še formalno odločilo, da je zadeva zastarala, pred sodiščem odgovorila tožilka Blanka Žgajnar. Včeraj je tam namreč potekala pritožbena seja.

Novič je bil decembra lani oproščen umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, ki se je zgodil 16. decembra 2014 na parkirišču pred restavracijo na Viču v Ljubljani. Le nekaj dni zatem, 27. decembra lani, naj bi primer zastaral, saj je takrat minilo dve leti od trenutka, ko je vrhovno sodišče razveljavilo obsodilno sodbo.

A ker sta se na sodbo pritožila tožilka Blanka Žgajnar in pooblaščenec Jamnikove žene Miha Kunič, je primer spet romal na višjo instanco. Tožilka je v pritožbi kritizirala zaključke prvostopenjskega sodišča tako zaradi Novičevega zagovora kot tudi izpovedi prič. Pa tudi zaradi zmotno ugotovljenega dejanskega stanja in relativne kršitve kazenskega postopka.

»V tej zadevi je skrajšanje zastaranja s 50 let na dobrih šest, kar je krajše kot pri kaznivem dejanju obrekovanja,« pa je dejal Kunič in dodal, da je zato višjemu sodišču predlagal, naj se o zastaranju izreče ustavno sodišče. Spomnil je, da je prav to sodišče v drugi zadevi odločilo, da se zadrži izvajanje člena kazenskega zakonika, ki je določal dveletni zastaralni rok po vložitvi izrednega pravnega sredstva.

Čez nekaj dni bo zaradi spremembe v istem zakonu ta rok sicer podaljšan na pet let. »Po mojem mnenju je vprašanje, ali to velja le za konkretni primer ali tudi za druge primere,« je razložil odvetnik, ki kot eno od možnosti vidi, da višje sodišče sproži postopek pred ustavnim sodiščem in tako za vselej reši to odprto vprašanje.

Za obrambo po drugi strani ni prav nobenega dvoma, da bo višje sodišče pritožbi zavrnilo in da je pregon zastaral. »Dejstvo je, da je v času sojenja tisti zakon veljal in da ga je treba spoštovati,« je bila jasna Novičeva zagovornica Monika Poje. »Poudarjam pa, da kazenski pregon zoper pravega storilca ni zastaral. In tožilstvo, imate vso moč, da ga najdete. Ali ga želite?« je dejala med pritožbeno sejo.

Po njenem mnenju je zastaranje »bolj kot ne zmaga tožilstva, ki v javnosti ne bo prevzelo nobene odgovornosti za to, da je sedem let preganjalo nedolžnega človeka«. »Absolutno nimam nobenih pomislekov, da ne bi vsakomur pogledal v oči in rekel, da nimam popolnoma nič s tem,« pa je ob odhodu s sodišča povedal Novič.