Ob priznanju krivde Robertu Pevcu 20 let zapora

Potem ko je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, je Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu danes 38-letnemu Robertu Pevcu izreklo enotno kazen 20 let zapora za umor žene maja letos, ki ga je storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, in za večmesečno nasilje v družini. Pevec je danes pred sodiščem dejal, da dejanje iskreno obžaluje.

Usodni dogodek se je zgodil 7. maja letos, ko je Pevec kljub izrečeni prepovedi približevanja prišel v hišo v Dravogradu, v kateri je bila njegova 33-letna žena. Ta je zaradi posledic fizičnega napada in davljenja naslednje jutro umrla v slovenjgraški bolnišnici. Kot izhaja iz sklenjenega sporazuma in izrečene sodbe, je bil razlog za napad hudo ljubosumje, saj se je Pevčeva žena od njega želela ločiti.

Na slovenjgraškem sodišču je bil danes za to zadevo razpisan predobravnavni narok, na katerem pa je nato okrožna državna tožilka Branka Brinar predstavila pred tem sklenjen sporazum o priznanju krivde, sodišče pa je vsebini sporazuma sledilo v izreku kazni.

Za kaznivo dejanje umora v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti je sodišče Robertu Pevcu, ki je v priporu od 7. maja letos, izreklo kazen zapora v višini 19 let in pol, za kaznivo dejanje nasilja v družini v mesecih pred tragičnim dogodkom pa eno leto zaporne kazni. Skupno mu je bila nato izrečena enotna kazen 20 let zapora.

Žal mu je tudi zaradi otrok

Pevec je danes pred sodiščem dejanje iskreno obžaloval in dejal, da ve, da ni opravičila za to, kar je storil, ter da mu je žal za vse trpljenje, ki ga je povzročili družini pokojne in še posebej njunima otrokoma. Na vprašanja sodnice Valerije Matvos-Jeromel je Pevec, ki v uradnih evidencah pred tem ni bil zabeležen kot storilec kakšnih kaznivih dejanj, povedal tudi, da je priznanje krivde podal prostovoljno in da vsebino sporazuma razume.

Tožilka Branka Brinar je glede dogovorjene kazni pred sodiščem dejala, da meni, da je primerna in pravična ter da bo pri obdolžencu dosegla namen kaznovanja. V izjavi za medije po končanem naroku pa je pojasnila še, da je pobudo za sklenitev sporazuma podala pooblaščenka obdolženega, odvetnica Irma Pavlinič Krebs.

Na predobravnavnem naroku je bila prisotna tudi po uradni dolžnosti določena pooblaščenka dveh mladoletnih otrok, odvetnica Staša Ternik Krištofelc. Med drugim je povedala, da v zvezi s premoženjsko-pravnim zahtevkom, ki ga je priglasila iz naslova nepremoženjske škode, zadeve urejajo tudi s pomočjo centra za socialno delo in da upa, da jih bodo uredili. Da pogovori potekajo, je potrdila tudi zagovornica obdolženega. Po tragičnem dogodku sicer za mladoletna otroka skrbita stric in babica.

Sodba še ni pravnomočna, saj je zoper njo možno vložiti pritožbo, medtem ko na sklenjen sporazum o priznanju krivde pritožba ni mogoča. Se pa sicer obdolženi Pevec strinja, da s prestajanjem zaporne kazni začne že pred pravnomočnostjo sodbe. Sodišče je obdolženega oprostilo stroškov postopka.